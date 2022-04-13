Хабаровск, 13 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае развивается собственное производство модной одежды — предприниматели запускают новые бренды, которые в условиях санкционного давления на экономику страны способны составить конкуренцию продукции известных торговых марок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Читайте также: Глава Башкирии рассказал о развитии легкой промышленности в регионе

В крае более 150 предприятий занимаются легкой промышленностью. В основе их продукции текстильные изделия и одежда: постельное белье, домашний текстиль, специальная одежда, носочно-чулочные изделия, школьная форма, а также одежда для мужчин и женщин.

Одежда хабаровских предприятий реализуется по всей России, а также в зарубежных странах. Спрос на эти товары растет, а компании готовы наращивать объёмы производства в новых экономических условиях и расширять ассортимент.

«Есть такой стереотип, что моду диктует Запад. Но это большое заблуждение. На моду влияют мировые тенденции, рынок цвета и ещё множество факторов. Всё это мы изучаем при создании наших хабаровских коллекций. Мы уже ощутили увеличение спроса, в связи с чем решили нарастить производственные мощности в два раза. Уже набираем штат и ищем новое помещение для вязального цеха. Также мы подали заявку в Фонд развития промышленности Хабаровского края для получения льготного займа на покупку нового оборудования», — пояснила предприниматель и дизайнер Инна Мирова.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжать работу по созданию центра компетенций по производству специальной одежды, одежды для силовых структур и Министерства обороны России в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров.