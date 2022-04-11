Уфа, , 11:31 — REGNUM Продолжать работу по созданию центра компетенций по производству специальной одежды, одежды для силовых структур и Министерства обороны России в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 11 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

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Хабиров напомнил, что в Башкирии намерены развивать легкую промышленность. Он также подчеркнул, что в республике имеются компании с большим опытом работы в этой сфере.

«Я прошу продолжить работу в этом направлении и продумать дальнейшие шаги. Мы готовы оказать им содействие», — обратился он к министру промышленности и энергетики региона Александру Шельдяеву.

Глава региона оценил работу предприятия легкой промышленности по пошиву женской одежды.

«Очень приятно, когда руководитель предприятия говорит, что мы развиваемся во многом благодаря программе поддержки развития легкой промышленности. Неплохая программа у нас получилась, каждый рубль попадает в точку», — подчеркнул глава региона.

Он также попросил чиновников пригласить руководителя этого предприятия на «Инвестчас».

"Там не большой объем инвестиций, но пусть он не стоит на месте, а развивается, мы поддержим его во всем», — дал поручение глава Башкирии.