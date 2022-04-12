Москва, 12 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал жалкой и низкой позицию президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера по ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщили немецкие СМИ, Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией», указал спикер Госдумы.

«От чего Штайнмайер под давлением Вашингтона начал отрекаться. Выглядит это настолько жалко и низко, тем более когда это делает глава государства. Как оказалось, несамостоятельного», — рассуждает он.

Да и как по-другому может быть, если натовские базы находятся на территории Германии, объяснил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Германии Штайнмайер заявил, что «возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно». Комментируя проведение ВС России спецоперации на Украине, президент Германии также заявил, что Западу придётся нелегко, якобы западным странам придётся из-за России «нести ношу».