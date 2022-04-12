Москва, , 20:08 — REGNUM Председатель ЦК КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов выступил с заявлением, где призвал прогрессивные силы мира к солидарности на фоне развязанной НАТО войне против России, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали, и это не война между Россией и Украиной, а война НАТО против России, в которой украинский народ используют как пушечное мясо, отметил Зюганов.

Он обратил внимание на то, что слова «переговоры» или «политическое урегулирование» исчезли из лексикона западных политиков и их киевских вассалов — на Западе и в Киеве ныне раздаются исключительно воинственные речи, потоком идут поставки на Украину оружия и наемников, предельно агрессивно ведется лживая информационная война.

«При этом западные «демократии» не гнушаются самыми мерзкими кровавыми провокациями. Уже доказано, что «резня в Буче» имела постановочный характер, что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, от которого погибло более 50 мирных жителей, был нанесен бандеровцами. Но, как утверждал главарь гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем страшнее ложь, тем охотнее в нее верят». Поскольку Запад нуждается в оправдании злодеяний своих вассалов, можно ожидать новых кровавых провокаций», — отметил Зюганов.

Дымовая завеса «борьбы за цивилизованные ценности» отброшена, констатировал парламентарий.

«Жозеп Боррель публично поставил знак равенства между Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. На Западе уже не могут скрывать свою историческая ненависть к России, стремление подавить ее, вновь опираясь на самые зловещие силы в лице неонацизма», — указал коммунист.

В этих условиях «важна солидарность всех прогрессивных сил мира», призвал Зюганов.

«Необходима мобилизация всех духовных, интеллектуальных и экономических ресурсов России на отпор либеральному фашизму. Стране нужен новый курс на основе предложений КПРФ», — уверен Зюганов.

Социально-экономическая политика Российского государства должна претерпеть коренные изменения, чтобы не просто сорвать санкционную удавку, но и встать на путь импортонезависимости и форсированной индустриализации, опираясь на творческий гений народа, на колоссальные природные ресурсы и производственный потенциал России, заявил лидер КПРФ, подчеркнув, что будущее России — социализм.