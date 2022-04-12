Братислава, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Власти Словакии рассматривают вопрос предоставления украинским войскам возможности для тренировок на территории страны. Об этом сообщил премьер страны Эдуард Хегер в интервью Politico.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

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Хегер, побывавший недавно в Киеве, рассказал, что обсуждается вопрос о предоставлении возможности для вооружённых сил Украины проходить обучение на территории Словакии.

Ранее Словакия предоставила Украине свой единственный комплекс С-300. Его почти сразу уничтожили ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР за сутки уничтожили 68 украинских боевиков.