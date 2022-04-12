Омск, , 09:35 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днём космонавтики. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в региональном правительстве.

Юрий Гагарин

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«На протяжении истории человечества небо всегда манило людей. То, что именно наша страна первой в мире перешагнула порог освоения космоса, для россиян всегда будет поводом для национальной гордости», — говорится в поздравлении.

По словам Буркова и Варнавского, сегодня отечественная ракетно-космическая промышленность обладает огромным научным, конструкторским и промышленным потенциалом. В этом есть и заслуга Омской области.

«Роскосмос» принял решение о том, что полный цикл сборки ракеты-носителя «Ангара», в том числе тяжёлого класса, будет осуществляться на предприятии «Полёт» (находится в Омске — прим. ред.), — подчеркнули первые лица региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский военный лётчик Юрий Гагарин первым из землян на корабле «Восток-1» совершил полёт в космическом пространстве по околоземной орбите.

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