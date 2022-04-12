Благовещенск, , 09:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 апреля прибыл на космодроме «Восточный». Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Космодром «Восточный» Roscosmos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

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На космодроме глава государства встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран ознакомятся с ходом работ по строительству стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома, обсудят развитие двухстороннего сотрудничества и ситуацию на Украине.

Также запланированы встречи Владимира Путина с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко пообещал, что в Благовещенске больше не будет зимы, когда его встречали в аэропорту столицы Приамурья. У трапа самолёта его ожидали первый заместитель председателя правительства области Татьяна Половайкина и мэр Благовещенска Олег Имамеев.