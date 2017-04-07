Гагарин: как его помнят в России и в мире
Полет Юрия Гагарина в космос вдохновил скульпторов, художников, создателей стрит-арта и монументалистов на самые необычные и интересные формы мемориального искусства. Свет, исходящий от Гагарина как личности, значимость первого полета в космос для жителей земли и обаятельная улыбка сделали первого космонавта русским номер один по количеству памятников, установленных в мире. Только за последние 10 лет открыто более 60 памятников Гагарину: от Нигерии до Израиля, от Лондона до Сейшельских островов.
День космонавтики прочно укрепился на Дальнем Востоке — космонавт Дубров
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первым хабаровским космонавтом-испытателем Петром Дубровым по видеосвязи поздравили жителей с Днём космонавтики.
Губернатор Кожемяко напомнил, что четвертая женщина-космонавт — из Приморья
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днём космонавтики, признав, что этот поистине всенародный праздник с самого детства вызывает чувство гордости за силу научной мысли российских инженеров, за смелость и профессионализм космонавтов-первопроходцев.
Подлинный триумф нашей страны и науки — глава Приамурья о Дне космонавтики
Строительство космодрома «Восточный» делает День космонавтики особым праздником для Амурской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале 12 апреля губернатор региона Василий Орлов.
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей региона с Днём космонавтики. В своём телеграм-канале он напомнил, как Герои России, летчики Олег Кононенко и Фёдор Юрчихин прославили Якутию в космосе на весь мир.