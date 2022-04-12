Люксембург, 12 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран ЕС начали рассматривать шестой пакет санкций против России, но консенсуса найти становится все труднее, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Мы продолжили обсуждение санкций. Но решение сегодня не принято. Это не было запланировано», — заявил после встречи в Люксембурге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил также о своем намерении начать обсуждение нефтяного эмбарго, «но формального предложения пока нет на столе».

Как сообщало ИА REGNUM, санкционные ограничения, введённые против России, бесполезны, так как к ним не присоединилась большая часть мира. Такое заявление сделал глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг.