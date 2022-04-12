Токио, 12 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Дополнительные санкционные меры в отношении 398 российских граждан и 28 организаций из России утвердило правительство Японии в связи с ситуацией на Украине. Об этом 12 апреля сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Санкционные меры коснутся, в частности, депутатов Госдумы России, а также ряда высокопоставленных военных. Под санкции попали: главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и другие. Кроме того, будут заморожены активы Сбербанка и Альфа-банка.

Среди организаций, которых коснулись санкционные меры, значатся АО НПК «Техмаш», Рязанское конструкторское бюро «Глобус», Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа» и другие.

Также правительство Японии вводит запрет на новые инвестиции в России. Начиная с 12 мая осуществление каких-либо инвестиций из Японии в России возможно будет только после получения особого разрешения от японских властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под давлением санкционных мер японские автопроизводители вынуждены отказаться от проектов в России.