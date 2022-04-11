Кишинёв, 12 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в Молдавии должен быть продлен до окончания специальной военной операции на Украине, заявила 11 апреля молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью телеканалу «TV8».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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По ее словам, соответствующее предложение поступит в парламент республики для рассмотрения. Гаврилица также отметила, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно реагировать на проблемы для того, чтобы граждане ощущали безопасность.

Режим ЧП действует в Молдавии с 24 февраля. Он был объявлен на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило, что с начала специальной военной операции в Молдавию прибыли более 410 тысяч украинских беженцев.