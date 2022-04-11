Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках патриотической акции в поддержку Вооружённых сил России развернули 60-метровый флаг РФ. Концерт состоялся в парке Октябрьской революции и объединил более 500 человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Началу митинга предшествовал флешмоб на Фонтанной площади. У здания академического театра драмы имени Горького участники в сопровождении оркестра Южного округа национальной гвардии развернули 60-метровый триколор.

На митинге собравшиеся, в том числе донские казаки, выразили слова поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Донской художник Максим Ильинов представил свои полотна «Арт-Фронт-22», выполненные в стиле Z-плакатов. На сцене Зелёного театра выступили вокальные и танцевальные коллективы.