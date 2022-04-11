Ясиноватая, ДНР, 11 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Обстрелам подвергли ВСУ ряд населённых пунктов ДНР вечером 11 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Так, несколько раз был атакован город Ясиноватая: со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики открывали огонь в 16:35 мск, в 17:14 мск, в 17:45 мск и в 18:40 мск. Причём дважды город обстреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм и дважды — ракетами из БМ-21 «Град».

Кроме того, ВСУ обстреляли в 17:00 мск село Луганское, выпустив со стороны населённого пункта Новомихайловка десять снарядов калибра 122 мм. В 17:30 мск из Новомихайловки обстреляли «Градами» село Андреевка, выпустив пять ракет.

В 20:20 мск украинские боевики также со стороны Новомихайловки открыли огонь по посёлку Еленовка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

В 20:55 мск ВСУ со стороны населённого пункта Новолуганское атаковали посёлок Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм. В 22:35 мск украинские формирования обстреляли посёлок Пантелеймоновка, выпустив по нему со стороны населённого пункта Новосёловка семь снарядов калибра 122 мм.