Донецк, 11 апреля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Столицу ДНР обстреляли вечером 11 апреля украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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Так, в 17:03 мск со стороны населённого пункта Красногоровка украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, был обстрелян Куйбышевский район Донецка: пострадало находящееся на улице Софийской домостроение.