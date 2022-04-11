Москва, 11 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Цель существование современного государства Украина состоит лишь в том, чтобы наносить ущерб России. Об этом 11 апреля заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, западные кураторы киевского режима формировали его только для того, чтобы Украина вела войну с Россией.

«Украина — это государство, которое создано с одной целью — войны с Россией. И сейчас это подтверждается творцами этого государства. Смыслом жизни украинского государства сегодня объявлена война», — сказал Исаев.