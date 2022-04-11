Симферополь, 11 апреля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В семи муниципалитетах Крыма введён высокий («жёлтый») уровень террористической опасности, сообщил 11 апреля глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале. Ограничений в повседневной жизни крымчан это не повлечет.

Council.gov.ru Сергей Валерьевич Аксёнов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Режим введён с 11 апреля 20:00 мск до 20:00 мск 26 апреля в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Эти меры приняты «в связи с проведением Вооружёнными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима».

Аксёнов «Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живёт в штатном режиме».

Глава Крыма пояснил, что в течение этих 15 суток местными силовиками и органами местного самоуправления муниципальных образований «будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства».