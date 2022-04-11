Вена, 11 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Объём нефти, который страны Европейского союза закупали в России, им не восполнить, заявил 11 апреля генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, сообщает Bloomberg.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Мохаммед Баркиндо

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Выступая на заседании энергетического диалога ЕС — ОПЕК, генсек организации дал прогноз о том, что в результате антироссийских санкций Запада потеря поставок нефти для всех покупателей может достичь семи миллионов баррелей в день.

Баркиндо «Было бы почти невозможно восполнить потерю в объёмах такого масштаба».

Напомним, США уже отказались от российской нефти, ЕС — пока нет.