Москва, 11 апреля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Запад потерпел поражение в своей попытке уничтожить Россию экономически. Об этом 11 апреля заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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Причем провал этих идей вышел настолько фатальным, что сам Запад вынужден признавать, что санкции не возымели желаемого им результата.

«Мне кажется для западных стратегов ситуация выглядит так: их попытка информационной и экономической войной разрушить Россию полностью провалилась. Это признают в том числе и наши враги», — сказал Исаев.