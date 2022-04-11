Москва, 11 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над лишением гражданства или запретом на въезд в Россию для подобных экс-сотруднице российского телеканала Марины Овсянниковой.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на подачку в виде работы в Die Welt, которую получила Марина Овсянникова — так была оценена её выходка во время новостной передачи на Первом канале.

«Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции», — возмущен парламентарий.

По его словам, большинство граждан поддерживают спецоперацию на Украине, но есть и те, кто ведет себя подло, предательски.

«Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-редактор телеканала Марина Овсянникова вышла в студию с плакатом на русском и английском языках.