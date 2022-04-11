Москва, 11 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Весь Запад фактически объявил войну России. Об этом 11 апреля заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По его словам, Украина в этом конфликте используется лишь как расхожий материал.

«Мы воюем против коллективного Запада, где Украина используется в качестве пушечного мяса. Сейчас все структуры Запада, включая Евросоюз, нацелены на войну с Россией», — сказал Исаев.