Донецк, 11 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В городе Святогорске украинскими боевиками подорвана дамба, сообщил 11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По словам Басурина, дамба была взорвана ВСУ «под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду». Он подчеркнул, что в результате разлившейся водой были затоплены частные дома, находившиеся в пойме водохранилища.

Кроме того, украинские боевики, отмечает Басурин, угрожают, что взорвут ещё одну дамбу и выход из водохранилища Светлодарска.

Басурин «Они предупредили, если будет продвижение войск, они взорвут эту дамбу».

По его словам, если такая диверсия произойдёт, миллионы кубических метров воды начнут растекаться в сторону населённого пункта Байрак, который находится рядом: людей просто снесет водой.