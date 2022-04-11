Москва, 11 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, призывавшей к насилию в отношении российских военных, сообщает 11 апреля СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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Соответствующее поручение дано главой ведомства Александром Бастрыкиным Главному следственному управлению после появления в интернете снятой на Украине «социальной рекламы» в духе «видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Указанная актриса произнесла на камеру экстремистские высказывания, сопровождаемые сценой казни. Этот ролик, растиражированный в интернете, «содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы».

В ведомстве добавили, что высказываниям Курилец будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела.