Донецк, 11 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Донской казак Антон Д. помог уничтожить батарею ВСУ в Донбассе. Он обнаружил замаскированную огневую точку националистов и, определив координаты расположения врага, передал их командованию для нанесения артиллерийского удара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 11 апреля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачий шеврон

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Младший сержант (вахмистр), заметив готовность экипажей к перемещению на новые огневые позиции, вступил в неравный бой. В одиночку казак начал вести прицельный огонь, отвлекая противника и вынудив его ввязаться в бой. Рискуя жизнью, Антон Д. задержал батарею противника на исходных позициях. Благодаря точной наводке бойца огневая точка врага была уничтожена.

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ИА REGNUM напоминает, что около 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в специальной военной операции на Украине.