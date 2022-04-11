Москва, 11 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Об изменении правил игры свидетельствует заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, касающееся Украины, сообщил 11 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «России 24».

Mid.ru Сергей Лавров

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Комментируя слова Борреля о том, что европейским странам следует всячески способствовать вооружению киевских боевиков, Лавров сказал:

«То, что даже на этом, беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, — это, на самом деле, меняет существенно правила игры, надо сказать».

Он подчеркнул, что глава европейской дипломатии фактически заявил, что этот конфликт может быть решён исключительно военным путём, добавив: «Это из ряда вон выходящее, конечно, заявление».

Лавров высказал мнение, что ЕС превращается в военную структуру, приведя в пример Германию, потратившую €100 млрд на вооружение. При этом глава МИД РФ указал на несамостоятельность ЕС, который контролируется из Вашингтона.

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