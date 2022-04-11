Москва, , 16:15 — REGNUM Сегодня, 11 апреля, по состоянию на 15:35 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 4,32%, до $98,34 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Ilsurikat

«Вышедшие 8 апреля данные по количеству работающих буровых установок в США и Канаде показал резкий рост на 15 единиц, что говорит о скором росте добычи за океаном.

Кроме того, на котировки нефти продолжают давить новости из Китая, где по-прежнему закрыт на карантин Шанхай, а в Гуанчжоу планируется начать повальное тестирование.

Опасения разрастания эпидемии и волны локдаунов вызывают ожидания снижения экономической активности и спроса на энергоресурсы.

В первой половине дня нефтебыкам удавалось удержать рубеж $100 за баррель, но в последний час поддержка была пробита.

Вероятно, сейчас будет попытка протестировать рубеж $95 за баррель, после чего вероятен отскок наверх», — пояснил эксперт.

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