Москва, , 13:16 — REGNUM По итогам минувшей недели нефть снова подешевела, правда, незначительно. Нефть марки Brent завершила торги над уровнем $100, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Бочки с нефтью Thomas Constant

«Сегодня, 11 апреля, цены на нефть и продолжают осциллировать вокруг круглой отметки в начале новой торговой недели, воздерживаясь от более глубокого падения, равно как и от ощутимого отскока в северном направлении.

Попытки ухода под уровень $100 встречают интерес со стороны покупателей, что говорит о неготовности рынка к серьезному падению на данном этапе.

Решение стран МЭА о продаже 240 млн баррелей сырой нефти из стратегических резервов в ближайшие 6 месяцев действительно сдерживает бычий импульс на рынке.

Однако этот шаг не способен полностью устранить перекос баланса, а значит, и существенной угрозы для Brent не несет, тем более что впереди сезонный рост спроса на бензин, а для перенаправления потоков поставок российских энергоносителей в азиатские страны потребуется время.

Локально Brent пробуксовывает в том числе из-за растущего доллара, который не оставляет попыток пробить отметку $100.

Впрочем, препятствием для долларовых быков на этой неделе может стать ЕЦБ, если продемонстрирует ястребиный тон и тем самым надавит на USD через подъем курса евро.

Иными словами, жесткий тон европейского регулятора способен послужить некоторым подспорьем для нефти, которая в ближайшее время продолжит обхаживать уровень $100 до появления свежих значимых драйверов, способных задать следующий вектор движения.

В целом же риски для черного золота смещены в северном направлении, пока продолжается российско-украинский конфликт», — пояснил эксперт.

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