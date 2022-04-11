Донецк, 11 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреливают Донецк и близлежащие населённые пункты, ситуация там — это «война на выживание». Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил 11 апреля в эфире Первого канала.

Следственный комитет России Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

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Он отметил, что не прекращаются обстрелы Донецка, Ясиноватой, Горловки. Один человек сегодня погиб в результате обстрелов, ещё один лишился ноги. Накануне в Старомихайловке на западе Донецка погибла женщина, получают ранения дети.

«Большое количество разрушений. У нас не останавливаются обстрелы в жилых кварталах, населённых пунктах. Поэтому у нас идет война на выживание», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, которые устроили обстрелы населённых пунктов Донбасса 9 и 10 апреля.

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