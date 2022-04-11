Москва, 11 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На Западе нарастает русофобия, и Москва предпримет всё, что нужно, чтобы защитить российских граждан в других странах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Скорость, с которой запустили русофобскую волну, говорит о том, что латентный расизм из Европы никуда не исчезал, сказал Лавров, сославшись на американских исследователей. Ситуация серьёзная, и российская сторона, безусловно, будет применять применять все имеющиеся правовые способы для защиты своих граждан, заверил он.

«Русский сейчас — это команда «фас», — заявил глава российской дипломатии.

Лавров напомнил, что за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников. Его финансирование решено резко увеличить.

Как сообщало ИА REGNUM, у Москвы, по мнению Лаврова, нет причин не продолжать переговоры с Украиной.

Читайте также: Лавров: Россия продолжит переговоры с Украиной