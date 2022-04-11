Вашингтон, 11 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. С безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире будет покончено с завершением Россией спецоперации на Украине, заявил 11 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «России 24».

Mid.ru Сергей Лавров

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Отметив, что западная попытка доминирования приводит к грубым нарушениям со стороны США и их сателлитов международного права, Лавров напомнил о Косово, где, как оказалось, если брать позицию Запада, «можно признать независимость», а в Крыму — нет, хотя референдум был.

Лавров «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».

Также глава МИД РФ напомнил об Ираке, который не представлял угрозы для США, но был разбит и разорён. При этом Россию обвиняют в агрессии, хотя «прямо на наших границах выращивают неонацистов и ультрарадикалов, создают десятки биологических лабораторий по линии Пентагона».