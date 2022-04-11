Москва, 11 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Россия никогда не будет занимать подчинённое Западу положение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Флаги США и России

«Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчинённое положение», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Россия можем быть только членом международного сообщества «на равных условиях неделимой безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединённых Штатов в мире. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, речь идёт о доминировании, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых Вашингтон только и твердит и которые вырабатывает от случая к случаю.