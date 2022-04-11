Воронеж, 11 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В приграничных районах Воронежской области введён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил 11 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Александр Гусев

«Сегодня, во время спецоперации Вооруженных Сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР, острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских националистов. А вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это — средний уровень из трех существующих», — написал Гусев.

Он уточнил, что мера является исключительно профилактической, поскольку обстановка в регионе спокойная.

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Пока режим введён на 15 суток начиная с 11 апреля. Он предусматривает усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет, подчеркнул Гусев, призвав граждан не волноваться и не переживать.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 апреля, о таких же мерах сообщили власти Курской области.