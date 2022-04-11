Москва, 11 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Провокации против России, осуществлённые в городах Буча и Краматорск, вызывают возмущение. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 апреля в эфире телеканала «России 24».

Mid.ru Сергей Лавров

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Он отметил, что по инциденту в Буче российские военные предъявили хронологические аргументы, а также аргументы, связанные с видеоматериалами, то есть «всё, что только можно».

«Провокации, я считаю, возмутительные», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвиняет российские силы в расправах над людьми в городе Буча, предъявляя в качестве доказательства якобы сделанные там кадры. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив, что ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий за тот период, что в городе находились российские войска.

Кроме того, обвинения в адрес России звучат и после ракетного удара по Краматорску. По городу выпустили ракету «Точка-У», но на вооружении российской армии, заявляют в Минобороны, таких ракет сейчас нет.

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