Волжский, Волгоградская область, 11 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Компания «РОСТ» из Волжского в Волгоградской области расширит линейку производства своих уникальных сельскохозяйственных агрегатов. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сельское хозяйство

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Предприятие создало такие агрегаты, как усовершенствованная жатка по сбору подсолнечника и копатель моркови, а также в данный момент создает жатку для сбора сои.

При этом комплектующие новой жатки для сои — в основном отечественные, также предприятие собирается построить новые цеха — покрасочный и еще два производственных по выпуску редукторов и запчастей, для импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предпринимательница из Хакасии Диана Зубова, которая занимается пошивом свадебных платьев, считает санкции Запада возможностью для развития производства.