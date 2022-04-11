Донецк, 11 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Жители некоторых районов Мариуполя фактически остаются заложниками украинских боевиков, хотя большая часть города уже освобождена. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил представителям иностранных СМИ.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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По его словам, все те жители, кто хотел, уже покинули большинство районов, освобождённых от украинских националистов. Люди продолжают выезжать из небезопасных территорий в безопасные места.

«Те районы, их немного, которые находятся вблизи завода «Азовсталь», там ещё ситуация остается сложной. И некоторые люди еще буквально находятся в заложниках у ВФУ», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что текущую ситуацию нельзя сравнить с первыми этапами освобождения города, когда в заложниках находились все мариупольцы.

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