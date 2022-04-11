Донецк, 11 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Украинские силовики не считают население Донбасса «своим», поэтому и уничтожают в регионе инфраструктуру. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил представителям иностранных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, в Киеве чётко понимают, что при любых обстоятельствах силы ДНР освободят территорию республики в конституционных границах. Поэтому ни люди, ни объекты инфраструктуры для них не свои.

«Они прекрасно понимают, что они или по своей воле вынуждены будут уйти, или же они выйдут из-за того, что наши подразделения просто их выметут с территории ДНР. Поэтому, конечно, они наносят максимальный ущерб», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР рассказал об иностранцах, которые воюют на стороне украинских националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он пообещал опубликовать все подробности после получения неопровержимых доказательств.

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