Москва, 11 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. По отдельным фармацевтическим позициям собственное производство в России не налажено либо же выпускается недостаточно продукции. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами РФ заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — сказал Мишустин.

По его словам, можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации за рубежом.