Брюссель, 11 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Страны Европейского союза должны срочно предоставить оружие Украине. Об этом 11 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает агентство Bloomberg.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

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Агентство, ссылаясь на источники, приводит слова Борреля о том, что страны-члены ЕС в срочном порядке должны предоставить Украине оружие, о котором она просит.

Ранее Боррель заявил о необходимости военной победы над Россией, подтвердил уже сделанное им ранее заявление.