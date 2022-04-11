* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 11 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Прокопенко удалось вырваться из окружения в Мариуполе. Об этом 11 апреля сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Zagittya.com.ua Илья Кива

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По его словам, которые приводит РИА Новости, командир нацбата «бросил своё подразделение» и на вертолёте сумел вырваться в Киев, где находится в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Народной милиции ДНР сообщили о пресечении попытки эвакуации Прокопенко на вертолёте.