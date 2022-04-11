Москва, 11 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Правительство Германии выступило с осуждением любых проявлений русофобии.

Petra B. Fritz Германия

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В правительстве рассказали, что осуждают любые проявления русофобии в свете конфликта на Украине.

«Это война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии», — заявила в ходе брифинга официальный представитель германского правительства Кристиане Хофман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше назвали русофобию мейнстримом современной Европы.