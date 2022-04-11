Москва, 11 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Линия обороны вооружённых сил Украины в Харьковской области разгромлена в результате сложных боёв, сообщили 11 апреля в Минобороны России.

Mil.ru Танк

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Российские войска освободили село Каменка, где находился один из наиболее укреплённых рубежей украинских силовиков. Танкистам Западного военного округа прямо на передовой вручили боевые государственные награды — ордена Мужества.

«Танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населенного пункта позволили основным силам развить успех в наступлении», — проинформировали в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение Каменки позволит группировке войск идти на Славянск и Краматорск, где сосредоточены крупные силы националистов.

Читайте также: Минобороны РФ объявило об освобождении укреплённого рубежа под Изюмом