Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Сеть ресторанов итальянской кухни из Санкт-Петербурга заменит импортные продукты на отечественные аналоги. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заведения общественного питания намерены теперь использовать в работе российские рыбу, грибы, зелень и другие продукты, а также спешат провести такую перестройку в работе в работе к майским праздникам, так как во время них в Санкт-Петербурге ожидается наплыв туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое производство кожаных сумок и аксессуаров на фоне антироссийских санкций открыла в Свердловской области Уральская кожгалантерейная фабрика.