Украинская труппа получила угрозы из-за Чайковского в репертуаре
Рим, 11 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Выступающие в Италии украинские артисты получили угрозы из-за репертуара. Об этом 11 апреля сообщает газета Repubblica.
Зинаида Евгеньевна Серебрякова. В балетной уборной. «Лебединое озеро»
Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Коллектив «Украинский классический балет» проводит гастрольный тур в Италии. Его представители получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
В результате руководители труппы приняли решение заменить номер балетом «Жизель». Издание указывает, что, помимо увольнения, членам труппы грозили и «более серьёзные обвинения».