Рим, 11 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Выступающие в Италии украинские артисты получили угрозы из-за репертуара. Об этом 11 апреля сообщает газета Repubblica.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова. В балетной уборной. «Лебединое озеро»

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Коллектив «Украинский классический балет» проводит гастрольный тур в Италии. Его представители получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

В результате руководители труппы приняли решение заменить номер балетом «Жизель». Издание указывает, что, помимо увольнения, членам труппы грозили и «более серьёзные обвинения».