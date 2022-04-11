Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Новое производство кожаных сумок и аксессуаров на фоне антироссийских санкций открыла в Свердловской области Уральская кожгалантерейная фабрика. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сумки

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На предприятии полный цикл производства — от изготовления натуральной кожи в Камышлове до готовой кожгалантерейной продукции, и оно готово выпускать до 10 тысяч сумок и 10 тысяч аксессуаров из натуральной кожи ежемесячно.

При этом к концу ткущего года на фабрике намерены увеличить производство продукции в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производитель и поставщик велосипедов из Перми ООО «Форвард», являющийся крупнейшим таким предприятием в России, готов к увеличению рынка сбыта своей продукции на фоне антироссийских санкций.