Донецк, 11 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 13:00 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России сообщили об освобождении укреплённого рубежа в Изюмском районе Харьковской области — села Каменка.