Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 8 апреля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 0,75%, до $102,27 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть Greenday.ie

Торги перед выходными проходили относительно спокойно. Цена торговалась в диапазоне $99,50–103,00. Рынок по-прежнему находится в ожидании новых драйверов.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек на прошлой неделе повысилось на 13 единиц, до 546 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 16 единиц, до 689 штук.

Сегодня, 11 апреля, баррель нефти марки Brent стоит $100. Покупатели находятся в ожидании новой порции новостей.

Давление на рынок оказывает решение США выкинуть на рынке около 180 млн баррелей в течение шести месяцев. Страны ЕС тоже пока не смогли прийти к согласию о введении эмбарго на российскую нефть.

Учитывая, что доллар укрепляется с открытия, возросли риски снижения нефтяных котировок до $96.

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