Донецк, 11 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка обстрелян украинской артиллерией. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 12:25 с украинских позиций в населённом пункте Шумы был открыт огонь по Горловке. По посёлку шахты Изотова в городе было выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке обстреляны Кировский и Петровский районы. 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин показал журналистам мировых СМИ последствия обстрела украинских войск в Донецке.