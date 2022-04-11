Москва, 11 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, в которых он рассказал о задаче по наступлению на украинские города, в том числе Киев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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В ходе общения с журналистами, Песков отметил, что прерогатива говорить о ходе и задачах спецоперации России на Украине принадлежит Министерству обороны РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что освобождение от националистов городов Украины является одной из первоочередных задач спецоперации.