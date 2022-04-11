Москва, 11 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Причина для дефолта в России нет, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, у России нет причин для дефолта, напротив, имеется потенциал для исполнения всех обязательств. Однако, считает Песков, неконструктивная позиция оппонентов по данному вопросу может осложнить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов предупредил о последствиях попытки объявить дефолт России. По его словам, для отстаивания своей позиции страна обратиться в суд.