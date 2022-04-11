Белгород, 11 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Фермеры Прокопенко из села Вислое Яковлевского района Белгородской области рассказали о новых рынках сбыта, появившихся у них на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Козы на выпасе

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ООО «Вислое» содержит козью ферму, которая производит свежее козье молоко и изготовленный из него сыр, перерабатывая ежемесячно 2,5 тонны молока.

Также на фоне ухода с российского рынка западных производителей в марте сразу несколько ресторанов европейской кухни из Москвы прислали фермерам запросы на приобретение мяса козлят, предложив сотрудничество на постоянной основе, на что животноводы согласились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта Правительства РФ «Взлет — от стартапа до IPO» начал МСП Банк (дочерняя структура Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП)).