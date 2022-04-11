Люксембург, 11 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Украина нуждается в тяжёлом вооружении, и времени на отговорки нет. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 11 апреля журналистам в Люксембурге.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

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По её словам, необходимость в дальнейшей военной поддержке, которая позволит Украине обороняться, стала более чем очевидной. Вместе с европейскими, с международными партнёрами Киеву направляются «дальнейшие миллионы», но этого мало.

«Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма», — сказала Бербок, прибывшая на встречу глав МИД стран ЕС.

Она добавила, что из-за конфликта на Украине произошёл «взрывной рост цен» на продовольствие, это будет иметь фатальные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ранее запросила у Германии 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на общую сумму €1,7 млрд.

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